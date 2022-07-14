Українські воїни не дозволили окупантам встановити контроль над Вуглегірською ТЕС на Донбасі

Російські окупаційні війська продовжують обстріли позицій українських Сил оборони на всій лінії зіткнення на Донецькому напрямку.
У четвер, 14 липня, російські війська продовжували вести активні бойові дії на Донецькому напрямку, застосовуючи для обстрілів позицій українських військ не лише артилерію та ракетні комплекси, але й авіацію.
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні йдеться, що ворог продовжує обстріли на всій лінії зіткнення. У бойових діях бере участь штурмова та армійська авіація РФ, зокрема проводиться повітряна розвідка з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ.
Під час обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яковлівка, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір’я, Травневе, Покровське та інших. Завдав авіаударів зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки, Івано-Дар’ївки, Авдіївки.
"Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити", - йдеться у повідомленні.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних та штурмових дій ворог не вів.
Позиції українських військ окупанти обстріляли із артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір’я, Малинівка, Кам’янське, Новоандріївка, Невельське, Оріхів та інших.
Нагадаємо, російські війська 14 липня ракетами вдарили по Вінниці. Внаслідок терористичної атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля.
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