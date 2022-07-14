Українські воїни не дозволили окупантам встановити контроль над Вуглегірською ТЕС на Донбасі

Російські окупаційні війська продовжують обстріли позицій українських Сил оборони на всій лінії зіткнення на Донецькому напрямку.

У четвер, 14 липня, російські війська продовжували вести активні бойові дії на Донецькому напрямку, застосовуючи для обстрілів позицій українських військ не лише артилерію та ракетні комплекси, але й авіацію.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що ворог продовжує обстріли на всій лінії зіткнення. У бойових діях бере участь штурмова та армійська авіація РФ, зокрема проводиться повітряна розвідка з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ.

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Під час обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яковлівка, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір’я, Травневе, Покровське та інших. Завдав авіаударів зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки, Івано-Дар’ївки, Авдіївки.

"Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних та штурмових дій ворог не вів.

Позиції українських військ окупанти обстріляли із артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір’я, Малинівка, Кам’янське, Новоандріївка, Невельське, Оріхів та інших.

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Нагадаємо, російські війська 14 липня ракетами вдарили по Вінниці. Внаслідок терористичної атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля.

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