Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки - Генштаб

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не вів, здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 5 серпня.

Також читайте Українські військові приголомшили американців новим способом застосування HIMARS: яким саме

На Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаційного удару біля Вершини.

Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, успіху не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне.

Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати.

Окупанти провели розвідку безпілотними літальними апаратами в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

Нагадаємо, СБУ запустила онлайн-сервіс із пошуку полонених і зниклих безвісти і пояснила як ним користуватися.

Поранені в бою, але не можуть підтвердити це документально: історія тероборонців із Сумщини

Читайте також: