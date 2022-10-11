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Українські воїни в тимчасово окупованому Токмаку знищили шість установок С-300 - СтатКом ЗСУ

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Українські воїни в тимчасово окупованому Токмаку знищили шість установок С-300 - СтатКом ЗСУ

Фото: wikipedia.org

С-300 знищили під час перезаряджання.

Українські захисники у вівторок, 11 жовтня, в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області знищили шість установок С-300. 

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. 

"Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок с-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки", - йдеться у повідомленні. 

Втрати російський окупантів встановлюються. 

Ракетні обстріли Запорізької області 

Російські окупанти все частіше обстрілюють Запорізьку область з установок ППО С-300. Зокрема в ніч проти 11 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти: автосалон, школу та амбулаторію. На місці трагедії загинула одна людина. 

9 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю 12 ракет та вбили 13 людей. Майже всі ракети поцілили по житлових будинках. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
628
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