Українські воїни в тимчасово окупованому Токмаку знищили шість установок С-300 - СтатКом ЗСУ

С-300 знищили під час перезаряджання.
Українські захисники у вівторок, 11 жовтня, в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області знищили шість установок С-300.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок с-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки", - йдеться у повідомленні.
Втрати російський окупантів встановлюються.
Ракетні обстріли Запорізької області
Російські окупанти все частіше обстрілюють Запорізьку область з установок ППО С-300. Зокрема в ніч проти 11 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти: автосалон, школу та амбулаторію. На місці трагедії загинула одна людина.
9 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю 12 ракет та вбили 13 людей. Майже всі ракети поцілили по житлових будинках.
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