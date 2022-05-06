Українські воїни відновили контроль над кількома населеними пунктами на Харківщині - Генштаб

Українські воїни відновили контроль над кількома населеними пунктами на Харківщині - Генштаб

На Слобожанському напрямку російські окупанти нарощують угруповання військ, але спроби наступу успіху не приносять.

У Харківській області російські окупанти здійснюють інтенсивні обстріли позицій українських військ і посилюють угруповання на Слобожанському напрямку. Однак спроби наступу військ країни-агресора наштовхуються на героїчний опір українських воїнів.

Про це в п'ятницю, 6 травня, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Для посилення угруповання на Слобожанському напрямку ворог здійснює переміщення на територію України підрозділів зі складу Східного військового округу, які дислокуються в районі населеного пункту Уразово Бєлгородської області РФ.

“Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження наших військ”, - йдеться у повідомленні Генштабу.

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Наступ російських окупантів у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка був безуспішним.

Натомість підрозділи Сил оборони України під час наступальних дій відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

Нагадаємо, на Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, а зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

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