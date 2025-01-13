Українські воїни захопили бійців КНДР: ексклюзивні кадри перших слів полонених (відео)

ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон солдатів з Північної Кореї. Вдалося захопити двох солдатів.

Як полонені за допомогою перекладача у телефоні спілкуються зі слідчими СБУ – дивіться у супер ексклюзивному відео від ТСН.

Українські воїни на Курщині вперше взяли в полон солдатів з Північної Кореї

Наші бійці дали шанс північнокорейським солдатам щось сказати. Втім перекладач "зловив" лише фразу: "Я так".

Раніше генерал армії України Микола Маломуж висловив думку, що жодних обмінів полоненими з КНДР проводитися не буде. Кім Чен Ин заперечуватиме, що до ЗСУ потрапили саме його солдати.

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