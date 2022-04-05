Українські воїни знищили три танки та паливозаправник окупантів: відео

Частина окупантів вижила та кинулася тікати з поля бою.
Українські воїни у вівторок, 5 квітня, знищили три танки російських окупантів та один автомобіль із паливом.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Українські десантники продовжують сміливо захищати державу та знищувати окупантів і їхню техніку.
"Зокрема, сьогодні в одному з районів виконання завдань мобільними протитанковими розрахунками 95-ї окремої десантно-шурованої бригади ДШВ ЗС України було знищено три танки та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ", - повідомили захисники.
Ті окупанти, яким вдалось вижити, кинулись тікати з поля бою.
Нагадаємо, у Донецькій області прикордонники Краматорського загону збили ворожий безпілотник, який здійснював розвідку з повітря. Найімовірніше, це був безпілотник "Орлан", який виробляється лише в Росії.
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