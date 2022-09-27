Українські захисники безпілотником "Лелека" перетворили російські танки і гаубиці на металобрухт (відео)

Військові 128 окремої гірсько-штурмової бригади за допомогою безпілотника знищили купу ворожої техніки.
Після роботи українського БПЛА "Лелека", російська артилерія і танки перетворилися на купу металобрухту.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зокрема, внаслідок успішних ударів по ворожій техніці, ЗСУ знищили:
- РСЗВ "Град";
- два "Урагани" вкупі із транспортно-заряджаючими машинами до них;
- дві гармати "Гіацинт-Б" із боєкомплектом;
- самохідні установки "Піон" і "Гвоздика";
- вантажівку і гаубицю "МСТА-Б";
- танк Т-72.
Нагадаємо, українські захисники у вівторок, 27 вересня, збили у Херсонській області російський штурмовик Су-25.
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