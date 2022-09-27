Українські захисники безпілотником "Лелека" перетворили російські танки і гаубиці на металобрухт (відео)

Військові 128 окремої гірсько-штурмової бригади за допомогою безпілотника знищили купу ворожої техніки.

Після роботи українського БПЛА "Лелека", російська артилерія і танки перетворилися на купу металобрухту.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зокрема, внаслідок успішних ударів по ворожій техніці, ЗСУ знищили:

РСЗВ "Град";

два "Урагани" вкупі із транспортно-заряджаючими машинами до них;

дві гармати "Гіацинт-Б" із боєкомплектом;

самохідні установки "Піон" і "Гвоздика";

вантажівку і гаубицю "МСТА-Б";

танк Т-72.

Нагадаємо, українські захисники у вівторок, 27 вересня, збили у Херсонській області російський штурмовик Су-25.

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