Українські захисники біля Миколаєва збили російський вертоліт Ка-52: відео

Вертоліт летів бомбити мирні українські міста.

Українські захисники 16 березня поблизу Миколаєва збили російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Поблизу Миколаєва знищили черговий російський гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищив понтонну переправу, а також військову техніку та особовий склад російської армії в зоні бойових дій.

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