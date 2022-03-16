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Українські захисники біля Миколаєва збили російський вертоліт Ка-52: відео

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Українські захисники біля Миколаєва збили російський вертоліт Ка-52: відео

Вертоліт летів бомбити мирні українські міста.

Українські захисники 16 березня поблизу Миколаєва збили російський вертоліт Ка-52. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

"Поблизу Миколаєва знищили черговий російський гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищив понтонну переправу, а також військову техніку та особовий склад російської армії в зоні бойових дій. 

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