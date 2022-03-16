Українські захисники біля Миколаєва збили російський вертоліт Ка-52: відео

Вертоліт летів бомбити мирні українські міста.
Українські захисники 16 березня поблизу Миколаєва збили російський вертоліт Ка-52.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Поблизу Миколаєва знищили черговий російський гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищив понтонну переправу, а також військову техніку та особовий склад російської армії в зоні бойових дій.
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