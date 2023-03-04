Українські захисники досягли стратегічного успіху в Бахмуті – британський генерал

Українські захисники мають стратегічний успіх у Бахмуті, адже знищують десятки і сотні окупантів та ворожої техніки.

Українські військові змусили росіян покласти безліч своїх солдатів та відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку. Це можна назвати стратегічним успіхом.

Таку думку висловив заступник верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі (2011-2014), британський генерал Річард Ширрефф в ефірі BBC Radio.

"Наразі українці, ймовірно, здобули стратегічний успіх, змусивши росіян витратити величезну кількість живої сили та техніки, що, можливо, стане, якщо вони візьмуть його, пірровою перемогою (перемога, яка дістається надто високою ціною – ред.)", – сказав британський генерал.

За його словами, якби росіяни мали те, що їм потрібно, кілька місяців тому, "ми, мабуть, не були б там, де ми зараз".

"Тож необхідно прискорити постачання, інтеграцію, логістичну підтримку, навчання та все інше, що необхідно зробити, щоб надати українцям необхідні для роботи інструменти", - наголосив Ширрефф.

Нагадаємо, командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко відвідав Бахмут, де перевірив роботу своїх підрозділів. За підсумками візиту він розповів про поточну ситуацію щодо оборони міста.

Раніше командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський також відвідував Бахмут. Він заслухав доповіді командирів про ситуацію в підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності підрозділів на лінії фронту.

Своєю чергою, спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий зауважив, що приїзд до Бахмута на Донеччині генералів - маркер того, що Збройні Сили України будуть боротися за кожен метр землі. Українські воєначальники підтримують військових, які героїчно обороняють місто.

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