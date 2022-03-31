Українські захисники на Чернігівщині розбили колону техніки окупантів: фото

Українські захисники продовжують знищувати окупантів.
У Чернігівській області українські захисники розбили ворожу колону та заблокували можливість руху техніки окупантів через одну з водойм.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини. Також захисники заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм. Далі буде", - повідомили захисники України.
Нагадаємо, російські окупанти можуть зосередити свої авіаудари в чотирьох напрямках. Це - Київ, Ізюм, Чернігів та зона проведення ООС.
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