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Українські захисники на Чернігівщині розбили колону техніки окупантів: фото

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Українські захисники продовжують знищувати окупантів.

У Чернігівській області українські захисники розбили ворожу колону та заблокували можливість руху техніки окупантів через одну з водойм.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ". 

"Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини. Також захисники заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм. Далі буде", - повідомили захисники України. 

Нагадаємо, російські окупанти можуть зосередити свої авіаудари в чотирьох напрямках. Це - Київ, Ізюм, Чернігів та зона проведення ООС. 

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