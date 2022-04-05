Українські захисники на Чернігівщині відновили контроль над державним кордоном: фото

Українські захисники на Чернігівщині відновили контроль над державним кордоном: фото

Захисники контролюють державний кордон.

Працівники Державної прикордонної служби України відновили контроль над державним кордоном на Чернігівщині.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи", - йдеться у повідомленні.

Фото: Оперативне командування "Північ"

Фото: Оперативне командування "Північ"

Фото: Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, Миколаївська обласна державна адміністрація опублікувала список загиблих в результаті ракетного удару по будівлі 29 березня.

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