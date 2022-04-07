Українські захисники на Харківщині знищили один із пунктів забезпечення російських окупантів

Українські захисники на Харківщині знищили один із пунктів забезпечення російських окупантів

Пункт забезпечення виявили прикордонники.

У Харківській області українські прикордонники та воїни знищили один із пунктів забезпечення російської окупаційної армії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Один із пунктів забезпечення окупантів виявили українські прикордонники за допомогою безпілотника.

"Координати відразу отримали побратими зі Збройних сил, які влучно відпрацювали вогнем артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники знаходять перших загиблих під завалами у селищі Бородянка, що на Київщині. Наразі у Бородянці працює велика кількість людей та техніки, до кінця місяця планується виконати першу частину відновлювальних робіт - запустити комунікації та прибрати селище.

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