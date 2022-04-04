Українські захисники на Харківщині звільнили село та знищили багато техніки окупантів: фото

Українські захисники на Харківщині звільнили село та знищили багато техніки окупантів: фото

Генштаб показав, як невелика кількість українських захисників знищила багато техніки окупантів.

Українські захисники на Харківщині звільнили невеликий населений пункт від російських вбивць та показали велику кількість знищеної ворожої техніки.

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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі наголосили, що російські окупанти зазнають великих втрат під час війни проти України. Також там показили бойову роботу частини підрозділів однієї бригади.

"Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після звільнення Київської області українською армією від російських окупантів звірства путінських армійців шокували весь світ - Мережею розлетілися світлини катувань мирних людей, яких перед варварськими вбивствами роздягали, ґвалтували, морили голодом, зв'язували тощо. Утім, від рук російських катів страждають не тільки цивільні громадяни й їхні будинки, але й тварини.

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