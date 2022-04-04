Українські захисники на Харківщині звільнили село та знищили багато техніки окупантів: фото

Генштаб показав, як невелика кількість українських захисників знищила багато техніки окупантів.
Українські захисники на Харківщині звільнили невеликий населений пункт від російських вбивць та показали велику кількість знищеної ворожої техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У Генштабі наголосили, що російські окупанти зазнають великих втрат під час війни проти України. Також там показили бойову роботу частини підрозділів однієї бригади.
"Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після звільнення Київської області українською армією від російських окупантів звірства путінських армійців шокували весь світ - Мережею розлетілися світлини катувань мирних людей, яких перед варварськими вбивствами роздягали, ґвалтували, морили голодом, зв'язували тощо. Утім, від рук російських катів страждають не тільки цивільні громадяни й їхні будинки, але й тварини.
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