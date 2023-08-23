Українські захисники з катерів підбили літак РФ у Чорному морі: деталі операції (відео)

ГУР спростувало ворожу пропаганду про нібито ураження та затоплення українського катера.

Українські захисники на бойових катерах завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Інцидент стався у територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "Вишок Бойка".

Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відсіч.

Своєю чергою, ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.

"Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" – жодної шкоди українським військовим завдано не було", – запевнили у ГУР.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

ЗСУ на катерах завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі

Нагадаємо, два дні тому ворожі пропагандистські телеграм-канали поширили дезінформацію, що нібито командири ЗСУ напередодні дня прапора України відправили два катери встановлювати прапори – на острів Зміїний та на газову вишку в Чорному морі. Z-пропагандисти запевняли, що російські літаки розстріляли наші катери, проте доказів цього не надали.

Раніше повідомлялося, що в районі села Оленівка в окупованому Криму вранці 23 серпня прогриміли близько семи вибухів. Згодом у ГУР підтвердили ураження ЗРК С-400 "Тріумф".

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