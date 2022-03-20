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Українські захисники на Луганщині знищили склад з боєкомплектом та паливом російських окупантів: відео

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Українські захисники на Луганщині знищили склад з боєкомплектом та паливом російських окупантів: відео

facebook.com/Сухопутні війська України

Захисники також показали відео знищеної техніки окупантів.

На Луганщині українські захисники знищили склад з боєкомплектом та паливом російських окупантів. Також вдалось знищити військову техніку загарбників. 

Про це повідомили в ЗСУ. 

"На даному відео ви можете бачити момент точного попадання в ординський склад з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами на Луганщині. Разом із цим також знищено один ворожий танк та паливозаправний автомобіль", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, українські захисники розбили колону російської військової техніки та відправили окупантів до пекла. 

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