Українські захисники на Луганщині знищили склад з боєкомплектом та паливом російських окупантів: відео

Українські захисники на Луганщині знищили склад з боєкомплектом та паливом російських окупантів: відео

Захисники також показали відео знищеної техніки окупантів.

На Луганщині українські захисники знищили склад з боєкомплектом та паливом російських окупантів. Також вдалось знищити військову техніку загарбників.

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Про це повідомили в ЗСУ.

"На даному відео ви можете бачити момент точного попадання в ординський склад з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами на Луганщині. Разом із цим також знищено один ворожий танк та паливозаправний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники розбили колону російської військової техніки та відправили окупантів до пекла.

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