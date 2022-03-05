Українські захисники на Миколаївщині знищили російський бронеавтомобіль та затримали 4 окупантів: фото

Українські захисники на Миколаївщині знищили російський бронеавтомобіль та затримали 4 окупантів: фото

Один із затриманих окупантів - офіцер.

Миколаївські гвардійці спільно з ЗСУ у суботу, 5 березня, знищили російську розвідувальну групу

Про це повідомляє Нацгвардія.

Так, під час бойового зіткнення на блок-посту на в’їзді у Миколаїв, було знищено бронеавтомобіль окупантів “ТИГР”.

"Бійцям вдалося взяти у полон 4-х військовослужбовців Російської Федерації зі складу розвідувальної групи (із них 1 офіцер). Полонених передали співробітникам СБУ", - йдеться у повідомленні.