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Українські захисники на Миколаївщині знищили російський бронеавтомобіль та затримали 4 окупантів: фото

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Українські захисники на Миколаївщині знищили російський бронеавтомобіль та затримали 4 окупантів: фото

Національна гвардія України

Один із затриманих окупантів - офіцер.

Миколаївські гвардійці спільно з ЗСУ у суботу, 5 березня, знищили російську розвідувальну групу

Про це повідомляє Нацгвардія. 

Так, під час бойового зіткнення на блок-посту на в’їзді у Миколаїв, було знищено бронеавтомобіль окупантів “ТИГР”.

"Бійцям вдалося взяти у полон 4-х військовослужбовців Російської Федерації зі складу розвідувальної групи (із них 1 офіцер). Полонених передали співробітникам СБУ", - йдеться у повідомленні. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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