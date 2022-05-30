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Українські захисники на сході ліквідували 50 окупантів та знищили ворожу техніку

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Українські захисники на сході ліквідували 50 окупантів та знищили ворожу техніку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українській захисники 30 травня на сході України ліквідували 50 окупантів та знищили техніку росіян.

Воїни ЗСУ продовжують захищати Україну та стримувати просування російських загарбників. 

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Схід". 

Так, 30 травня ЗСУ ліквідували до 50 російських загарбників, знищили один танк, одну БПМ, одну САУ, три міномети та збили ворожий безпілотник. 

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, українські захисники на півдні України у ніч проти 30 травня ліквідували 46 окупантів та знищили ворожу техніку.

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