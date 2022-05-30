Українські захисники на сході ліквідували 50 окупантів та знищили ворожу техніку

Українські захисники на сході ліквідували 50 окупантів та знищили ворожу техніку

Українській захисники 30 травня на сході України ліквідували 50 окупантів та знищили техніку росіян.

Воїни ЗСУ продовжують захищати Україну та стримувати просування російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Так, 30 травня ЗСУ ліквідували до 50 російських загарбників, знищили один танк, одну БПМ, одну САУ, три міномети та збили ворожий безпілотник.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники на півдні України у ніч проти 30 травня ліквідували 46 окупантів та знищили ворожу техніку.

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