Українські захисники на сході відбили шість атак ворога: ліквідовано до 100 військових та 8 танків РФ

Українські захисники на сході відбили шість атак ворога: ліквідовано до 100 військових та 8 танків РФ

Стійкість та хоробрість українських воїнів увійде в історію.

Українські захисники на сході України відбили шість атак ворога та знищили багато техніки і до 100 окупантів.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак. Наші воїни знищили:

особового складу – до 100 осіб;

танки – 8;

БТР – 7 (з них пошкоджено – 1);

БМП – 7;

ББМ – 1;

АТ – 8;

БПЛА – 2;

УР-77 – 1.

"Стійкість та хоробрість українських воїнів увійде в історію, майбутні покоління не одне десятиліття будуть виховуватись на прикладах сучасних героїв, які сьогодні захищають нашу країну від вторгнення рашистської орди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ще одну ворожу техніку російських окупантів. Загарбник "припаркував" свій металобрухт поблизу житлових будинків, проте українські захисники його знайшли та знищили.

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