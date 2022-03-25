Українські захисники на сході відбили шість атак ворога: ліквідовано до 100 військових та 8 танків РФ

Стійкість та хоробрість українських воїнів увійде в історію.
Українські захисники на сході України відбили шість атак ворога та знищили багато техніки і до 100 окупантів.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак. Наші воїни знищили:
- особового складу – до 100 осіб;
- танки – 8;
- БТР – 7 (з них пошкоджено – 1);
- БМП – 7;
- ББМ – 1;
- АТ – 8;
- БПЛА – 2;
- УР-77 – 1.
"Стійкість та хоробрість українських воїнів увійде в історію, майбутні покоління не одне десятиліття будуть виховуватись на прикладах сучасних героїв, які сьогодні захищають нашу країну від вторгнення рашистської орди", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ще одну ворожу техніку російських окупантів. Загарбник "припаркував" свій металобрухт поблизу житлових будинків, проте українські захисники його знайшли та знищили.
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