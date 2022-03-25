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Українські захисники на сході відбили шість атак ворога: ліквідовано до 100 військових та 8 танків РФ

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Українські захисники на сході відбили шість атак ворога: ліквідовано до 100 військових та 8 танків РФ

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стійкість та хоробрість українських воїнів увійде в історію.

Українські захисники на сході України відбили шість атак ворога та знищили багато техніки і до 100 окупантів. 

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак. Наші воїни знищили:

  • особового складу – до 100 осіб;
  • танки – 8;
  • БТР – 7 (з них пошкоджено – 1);
  • БМП – 7;
  • ББМ – 1;
  • АТ – 8;
  • БПЛА – 2;
  • УР-77 – 1. 

"Стійкість та хоробрість українських воїнів увійде в історію, майбутні покоління не одне десятиліття будуть виховуватись на прикладах сучасних героїв, які сьогодні захищають нашу країну від вторгнення рашистської орди", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ще одну ворожу техніку російських окупантів. Загарбник "припаркував" свій металобрухт поблизу житлових будинків, проте українські захисники його знайшли та знищили. 

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