Українські захисники показали унікальне відео евакуації поранених в Бахмуті

Українські захисники показали відео евакуації поранених з поля бою у Бахмутi на Донеччині. Бійці фактично по коліна в багнюці виносять побратима.

Бійці 205 батальйону територіальної оборони опублікували ролик.

Наших військових у місті-фортеці не зупиняють ні постійні обстріли, ні погодні умови. На кадрах видно, як на пораненого перекладають із землі на ноші. Згодом його евакуюють по болоту. На фоні лунають звуки вибухів.

"По коліно в багнюці, набираючи повні берці води, майже бігом, в повному спорядженні – під постійними обстрілами - так відбуваються евакуації поранених з поля бою на Бахмутському напрямку", – йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, командувача Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що залучені до оборони Бахмута українські війська не дають окупантам реалізувати їхній задум. Україні треба виграти час для весняного контрнаступу.

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