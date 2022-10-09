Українські захисники показали ворожий дрон, який "приземлили" на Харківщині (фото)

Збитий БПЛА "Тахіон" застосовується для розвідки або коригування вогню.
Українські захисники 9 жовтня знищили ворожий безпілотник "Тахіон" на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба СтратКому ЗСУ в Telegram.
"ССО приземлили кацапський БПЛА "Тахіон". Харківщина", - написали у СтратКомі.
Зазначається, що "Тахіон" є малим електричним безпілотним літальним апаратом, який застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або ж коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах хвиль. Може виконувати функцію ретранслятора зв’язку.
Слід зазначити, що росіяни почали активно використовувати дрони не лише на півдні України. Так, у неділю, 9 жовтня, окупанти безпілотником атакували сільський магазин у Сумській області: на місці трагедії загинула одна людина.
Крім того, декілька іранських "шахідів" українська ППО збила в Полтавській області, зокрема в місті Кременчук.
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