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Українські захисники показали ворожий дрон, який "приземлили" на Харківщині (фото)

Українські захисники показали ворожий дрон, який "приземлили" на Харківщині (фото)

Дата публікації
Перегляди
2005
Час на прочитання
1 хв
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Українські захисники показали ворожий дрон, який "приземлили" на Харківщині (фото)

Фото: СтратКом ЗСУ

Збитий БПЛА "Тахіон" застосовується для розвідки або коригування вогню.

Українські захисники 9 жовтня знищили ворожий безпілотник "Тахіон" на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба СтратКому ЗСУ в Telegram.

"ССО приземлили кацапський БПЛА "Тахіон". Харківщина", - написали у СтратКомі.

Зазначається, що "Тахіон" є малим електричним безпілотним літальним апаратом, який застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або ж коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах хвиль. Може виконувати функцію ретранслятора зв’язку.

Слід зазначити, що росіяни почали активно використовувати дрони не лише на півдні України. Так, у неділю, 9 жовтня, окупанти безпілотником атакували сільський магазин у Сумській області: на місці трагедії загинула одна людина. 

Крім того, декілька іранських "шахідів" українська ППО збила в Полтавській області, зокрема в місті Кременчук.

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