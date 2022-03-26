Українські захисники показали, як на півдні України знищують ворожу техніку: відео

Захисники України продовжують знищувати російських загарбників.
Українські захисники показали, як знищують ворожу техніку на півдні України.
Про це повідомляє Угрупування військ "Південь".
На відео видно, як українські герої прицільним вогнем ліквідовують техніку російських окупантів.
"Силами та засобами угруповання військ "Південь" продовжується знищення військової техніки противника. Маленькими кроками до перемоги", - йдеться у дописі до відео.
Нагадаємо, Чернігів наразі перебуває в оперативному оточені, ворог свідомо знищив єдиний міст, який з'єднував місто з Київським напрямом.
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