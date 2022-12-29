Українські захисники показали, як влучили у ворожу крилату ракету з ПЗРК "Ігла" (відео)

Під час масованої ракетної атаки окупантів по Україні, українські захисники із ПЗРК знищили ворожу крилату ракету.

Бійці Бригади швидкого реагування Національної гвардії України 29 грудня знищили ворожу ракету, яка летіла в напрямку Києва.

Відео з моменту знищення показала пресслужба Національної гвардії України.

"Сьогодні зранку під час масованого ракетного обстрілу бійці Бригади швидкого реагування Національної гвардії України влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" збили ворожу крилату ракету, яка летіла в сторону Києва", - йдеться у повіомленні.

Нагадаємо, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов показав проліт російської ракети над Київщиною.

Загалом у четвер, 29 грудня, під час масштабної повітряної тривоги у Києві силам ППО вдалося збити 16 російських ракет.

Читайте також: