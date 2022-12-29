Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські захисники показали, як влучили у ворожу крилату ракету з ПЗРК "Ігла" (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1582
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські захисники показали, як влучили у ворожу крилату ракету з ПЗРК "Ігла" (відео)

Фото: Associated Press

Під час масованої ракетної атаки окупантів по Україні, українські захисники із ПЗРК знищили ворожу крилату ракету.

Бійці Бригади швидкого реагування Національної гвардії України 29 грудня знищили ворожу ракету, яка летіла в напрямку Києва.

Відео з моменту знищення показала пресслужба Національної гвардії України.

"Сьогодні зранку під час масованого ракетного обстрілу бійці Бригади швидкого реагування Національної гвардії України влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" збили ворожу крилату ракету, яка летіла в сторону Києва", - йдеться у повіомленні.

Нагадаємо, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов показав проліт російської ракети над Київщиною.

Загалом у четвер, 29 грудня, під час масштабної повітряної тривоги у Києві силам ППО вдалося збити 16 російських ракет.

Читайте також:

Київщину атакували десятки ракет: скільки збили, що зі світлом і чи є "прильоти" - Кулеба

Київщину атакували десятки ракет: скільки збили, що зі світлом і чи є "прильоти" - Кулеба

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1582
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація