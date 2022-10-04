Українські захисники показали, як "здійняли в небо" черговий ворожий склад з боєприпасами

У Національній гвардії показали відео знищення російського складу боєприпасів у Харківській області
Українські захисники показали, як знищили ворожий склад боєприпасів на Харківщині.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Нацгвардії.
"Великий БУМ: воїни 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили рашистський склад боєприпасів на Харківщині", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, українська армія успішно просуваються вперед на всіх напрямках фронту, відтісняючи окупантів, які мають суттєві проблеми із обороною. Російські військові під натиском ЗСУ чимдуж втікають з окупованих українських територій. На це є декілька причин. Які саме - розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.
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