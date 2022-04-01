Українські захисники професійно знищили російську техніку із засідки (відео)

Техніка росіян не доїхала до свого місуя призначення.

Українські захисники щодня показують майстерність в обороні власної країни. Цього разу військові знищили ворожу техніку із засідки на Чернігівщині.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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"Чернігівщина - край партизанської слави. Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу! Слава Україні!", - коротко підписали відео.

На опублікованому відеозаписі видно, як дорогою на Сіверському напрямку рухається декілька машин ворожої техніки. Однак вони не доїхали до свого місця призначення завдяки українським бійцям, які знищили їх із засідки.

Варто зазначити, підрозділи оперативного командування "Північ" звільнили від окупантів два пункти Слобода та Лукашівка на Чернігівщині. Наразі там тривають заходи з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами.

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