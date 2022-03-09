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Українські захисники сміливо обороняють державу, а ворог - деморалізований: ситуація на фронті 9 березня

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Українські захисники сміливо обороняють державу, а ворог - деморалізований: ситуація на фронті 9 березня

Associated Press

У Білорусі провели анонімне опитування щодо готовності до війни проти України. Більшість їхніх військових - проти.

Українські захисники продовжують сміливо боротися з ворогом, а російські окупанти - деморалізовані. 

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 березня. 

Як зазначається, угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

  • На Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському.
  • На Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.
  • В районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати.
  • Місто Чернігів тримає стійку оборону.
  • Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.
  • Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру.
  • Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується.
  • Водночас, підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях.

Також у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України.

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