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Українські захисники тримають оборону: на Луганщині окупанти втратили багато техніки, ліквідовано майже 40 загарбників

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Українські захисники тримають оборону: на Луганщині окупанти втратили багато техніки, ліквідовано майже 40 загарбників

Поблизу Сєвєродонецька підрозділи десантно-штурмових військ не дають російській навалі підійти до міста.

6 березня на Луганському напрямку точилися запеклі бої. Ворог намагався просунутися вперед і захопити українські міста та села, але зазнав суттєвих втрат. 

Про це повідомили в ООС. 

Українські воїни вправно відбивали усі атаки агресора та вели ефективну контрбатарейну боротьбу з російськими артилерійськими розрахунками, що обстрілювали житлові квартали українських населених пунктів.

Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька підрозділи десантно-штурмових військ не дають російській навалі підійти до міста.

Українські воїни стійко утримували свої позиції, завдаючи втрат ворогу, та здійснили кілька успішних контратак. У підсумку окупанти втратили майже 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється).

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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