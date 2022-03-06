Українські захисники тримають оборону: на Луганщині окупанти втратили багато техніки, ліквідовано майже 40 загарбників

Українські захисники тримають оборону: на Луганщині окупанти втратили багато техніки, ліквідовано майже 40 загарбників

Поблизу Сєвєродонецька підрозділи десантно-штурмових військ не дають російській навалі підійти до міста.

6 березня на Луганському напрямку точилися запеклі бої. Ворог намагався просунутися вперед і захопити українські міста та села, але зазнав суттєвих втрат.

Про це повідомили в ООС.

Українські воїни вправно відбивали усі атаки агресора та вели ефективну контрбатарейну боротьбу з російськими артилерійськими розрахунками, що обстрілювали житлові квартали українських населених пунктів.

Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька підрозділи десантно-штурмових військ не дають російській навалі підійти до міста.

Українські воїни стійко утримували свої позиції, завдаючи втрат ворогу, та здійснили кілька успішних контратак. У підсумку окупанти втратили майже 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється).