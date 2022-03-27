Українські захисники успішно відбили атаки ворога на Запоріжжі

З кожним днем все більше мешканців області приєднується до тероборони Запоріжжя та лав ЗСУ.

Українські військові на Запоріжжі успішно відбили атаки ворога. ЗСУ продовжують завдавати суттєвих втрат російським окупантам, ворог втрачає живу силу та техніку.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

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За його словами, впродовж 26 березня 2022 року рятувальники ДСНС Запорізької області ліквідували вогонь у житловому будинку Пологівського району, який виник внаслідок обстрілів з боку окупантів.

Крім того, українські захисники очистили територію від вибухонебезпечних предметів в одному із населених пунктів області та підвезли воду для мешканців Гуляйполя та їжу для жителів Токмака.

Арєф’єв підкреслює, що з кожним днем все більше людей приєднується до Сил оборони Запоріжжя та лав Збройних сил України.

За словами речника Запорізької ОВА, морально-психологічний стан військ ворога залишається низьким, але, незважаючи на це, військово-політичне керівництво Росії не відмовляється від війни.

"Військові рф продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області", — пише Арєф’єв.

Нагадаємо, урезультаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону тероборони разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.

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