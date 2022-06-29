Українські захисники відбили напад ДРГ біля Верхньокам’янки та Берестового: Генштаб про атаки Росії на Донбасі

Українські захисники відбили напад ДРГ біля Верхньокам’янки та Берестового: Генштаб про атаки Росії на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та вести наступ на деяких напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 29 червня.

На Слов’янському напрямку росіяни проводять перегрупування військ та утримують раніше зайняті рубежі.

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку траси Лисичанськ – Бахмут.

Загарбники обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки, Сіверська та завдали авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.

Для підтримки наступальних дій, в районі Верхньокам’янки ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.

На Краматорському напрямку активних бойових дій росіяни не вели, обстріляли із артилерії район Тетянівки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілював позицій українських військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдали авіаудару неподалік села Відродження.

Наступальними діями ворог покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, проте успіху не мав і відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське.

Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

Нагадаємо, що у Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки.

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