"Ми дійшли, пане президенте, ми тут": українські захисники відкинули окупантів до держкордону РФ на Харківщині

"Ми дійшли, пане президенте, ми тут": українські захисники відкинули окупантів до держкордону РФ на Харківщині

Міністерство оборони України повідомило, що Сили територіальної оборони ЗСУ м. Харкова вийшли до державного кордону Росії.

За даними Міноборони, до державного рубежу Росії вийшов 227 батальйон 127 бригади, відкинувши окупантів на Російську Федерацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, опублікувавши відео.

"227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону. Разом до перемоги!", - коротко підписали допис.

На відео військові доповідають про свої успіхи президенту Володимиру Зеленському і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

"Пане президенте, Верховний головнокомандуваче України, доповідаю, сьогодні, 15 травня, 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вийшов на рубіж, на роздільну смугу з РФ, країною-окупанта. Ми дійшли, пане президенте, ми тут", - доповіли військові.

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку, найгарячішої точки в Харківській області.

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