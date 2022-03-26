Українські захисники відкинули російські війська від Києва на 70 км - Міноборони

Захищають столицю досвідчені офіцери української армії, наголосили у Міноборони.
Збройні сили України відкинули російських військових від Києва на 70 кілометрів, в окремих районах - на 35 км.
Про це під час бриінгу 26 березня повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
Водночас він наголосив, це не дає ЗСУ права в будь-який спосіб зменшити можливості оборони Києва. Захищають столицю досвідчені офіцери української армії.
"Столиця добре укріплена, Київ обороняють боєздатні елітні підрозділи зі складу Сухопутних, Десантно-штурмових військ, Сил спецоперацій, а також підрозділи територіальної оборони. Обороною Києва керують досвідчені офіцери, які воюють за Україну з 2014 року. Столиця України в надійних руках", — наголосив речник Міноборон.
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