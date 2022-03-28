Українські захисники вже в 12 раз розбили російських окупантів у Чорнобаївці

Українські захисники вже в 12 раз розбили російських окупантів у Чорнобаївці

Росіяни намагаються зайняти аеропорт.

Збройні Сили України вже вдванадцяте розбили угрупування російських окупантів в Чорнобаївці біля Херсону.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Приємний, хоч і закономірний сюрприз - Чорнобаївка - 12, трапилася і продовжує траплятися просто зараз", - зазначив Арестович.

Зазначимо, що в Чорнобаївці розташований аеропорт, територію якого хочуть зайняти російські окупанти.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ у Чорнобаївці ліквідували уже другого генерала РФ - командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу Якова Резанцева.

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