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Українські захисники вже всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці - Арестович

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Українські захисники вже всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці - Арестович

Чорнобаївка - це прокляте місце для російських окупантів.

Українські захисники вже всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці під Херсоном, де російські окупанти часто зберігають військову техніку. 

Про це 21 березня повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. 

"Зберіться. Потрібна ваша мужність. Чорнобаївка. Уже всьоме", - написав Арестович. 

Наразі невідомо, скільки військової техніки окупантів було знищено на цей раз. 

Нагадаємо, що Чорнобаївка - прокляте місце для окупантів . В аеропорту наші військові постійно розбивають ворожу техніку і ось нова перемога.

Раніше там було знищено командувача восьмої загальновійськової армії Південного воєнного округу Російської Федерації.

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