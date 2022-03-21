Українські захисники вже всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці - Арестович

Чорнобаївка - це прокляте місце для російських окупантів.
Українські захисники вже всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці під Херсоном, де російські окупанти часто зберігають військову техніку.
Про це 21 березня повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Зберіться. Потрібна ваша мужність. Чорнобаївка. Уже всьоме", - написав Арестович.
Наразі невідомо, скільки військової техніки окупантів було знищено на цей раз.
Нагадаємо, що Чорнобаївка - прокляте місце для окупантів . В аеропорту наші військові постійно розбивають ворожу техніку і ось нова перемога.
Раніше там було знищено командувача восьмої загальновійськової армії Південного воєнного округу Російської Федерації.
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