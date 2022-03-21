Українські захисники вже всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці - Арестович

Українські захисники вже всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці - Арестович

Чорнобаївка - це прокляте місце для російських окупантів.

Українські захисники вже всьоме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці під Херсоном, де російські окупанти часто зберігають військову техніку.

Про це 21 березня повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Зберіться. Потрібна ваша мужність. Чорнобаївка. Уже всьоме", - написав Арестович.

Наразі невідомо, скільки військової техніки окупантів було знищено на цей раз.

Нагадаємо, що Чорнобаївка - прокляте місце для окупантів . В аеропорту наші військові постійно розбивають ворожу техніку і ось нова перемога.

Раніше там було знищено командувача восьмої загальновійськової армії Південного воєнного округу Російської Федерації.

Читайте також: