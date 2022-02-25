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Українські захисники взяли у полон російських окупантів: з'явилися фото

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Українські захисники взяли у полон російських окупантів: з'явилися фото

facebook.com/Сухопутні війська України

У ЗСУ наголосили, що це - військові злочинці.

Українські захисники взяли у полон кількох російських окупантів. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

"Обличчя наших ворогів! Запам`ятайте цих військових злочинців", - йдеться у повідомленні. 

© facebook.com/Сухопутні війська України
facebook.com/Сухопутні війська України

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