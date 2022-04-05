Українські захисники з протитанкового комплексу знищили сучасний російський вертоліт: відео

За даними Геращенка, ліквідовано також двох російських льотчиків, які летіли вбивати українців.
Українські захисники 5 квітня з протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили сучасний російський вертоліт Ка-52.
Про це повідомив військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.
"Це фантастика! Наші птуристи з ПТРК "Стугна" завалили найновіший російський ударний вертоліт Ка-52! Красені. Слава ЗСУ!" - написав Юрій Кочевенко та опублікував відео знищення вертольоту.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що вертоліт летів бомбити Україну. За його даними, також було ліквідовано двох російських пілотів, які летіли вбивати українців. Вартість знищеного вертольоту - 15 млн доларів.
Читайте також:
- У звільненій від окупантів Бучі знайшли виснаженого собаку, який спав на уламках скла в автівці (фото)
- На Волині ділки намагалися під виглядом гуманітарки завезти товари для перепродажу
- У Казахстані розповіли, чи визнають вони фейкові "ЛНР" та "ДНР"