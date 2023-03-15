Українські захисники за 20 метрів від росіян "рознесли" їхні позиції з танку (відео)

Український танк на відстані 20 метрів "розніс" позиції росіян, які готувалися наступати, але через туман не бачили ЗСУ.

Російські окупанти накопичували потенціал для наступу на ЗСУ, однак українські захисники зламали плани окупантів і вдарили по ворогу першими.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"В зоні відповідальності батальйону ворог накопичував наступальний потенціал, плануючи подальшу атаку. Вирішено було діяти на випередження. Був сильний туман. Тому піхота противника не могла бачити, як до її позицій впритул наблизився наш танк Т-72. А коли побачила і почула, то вже не могла нічого вдіяти, окрім як померти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, удар було завдано з відстані в 20 метрів.

Нагадаємо, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що російський наступ в районі тимчасово окупованого Донецька наразі видихнувся, а ворог потребує часу на поповнення втрат.

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