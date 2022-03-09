Українські захисники за два тижні війни знищили 56 літаків та 82 вертольоти окупантів

Українські захисники за два тижні війни знищили 56 літаків та 82 вертольоти окупантів

Захисники за два дні війни знищили 4 штурмовики Су-25, 2 вертольоти російських окупантів.

За крайні дві доби 8-9 березня засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операції об’єднаних сил та на Київщині.

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Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 8 та 9 березня знищили 4 штурмовики СУ-25, 2 вертольоти російських окупантів, також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети. Штурмовики та бомбардувальники Повітряних сил на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ і завдають ракетно-бомбових ударів по колонах ворожої техніки", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворожої авіатехніки за два тижні війни: літаки – 56 і вертольоти – 82 одиниці.

Нагадаємо про ситуацію на фронті 9 березня від Генштабу ЗСУ.

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