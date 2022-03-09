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Українські захисники за два тижні війни знищили 56 літаків та 82 вертольоти окупантів

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Українські захисники за два тижні війни знищили 56 літаків та 82 вертольоти окупантів

Захисники за два дні війни знищили 4 штурмовики Су-25, 2 вертольоти російських окупантів.

За крайні дві доби 8-9 березня засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операції об’єднаних сил та на Київщині.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

"Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 8 та 9 березня знищили 4 штурмовики СУ-25, 2 вертольоти російських окупантів, також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети. Штурмовики та бомбардувальники Повітряних сил на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ і завдають ракетно-бомбових ударів по колонах ворожої техніки", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворожої авіатехніки за два тижні війни: літаки – 56 і вертольоти – 82 одиниці.

Нагадаємо про ситуацію на фронті 9 березня від Генштабу ЗСУ.

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