Українські захисники захопили в окупантів новеньку польову кухню (відео)

Тепер польова кухня ворога годуватиме українських бійців.
Українські захисники захопили в окупантів як трофей новеньку польову кухню на базі вантажівки "КАМАЗ".
Про це інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
"У трофейній скарбничці ЗС України поповнення! Цього разу — новенька мордорська польова кухня! Тепер вона годуватиме українських захисників", — йдеться в повідомленні.
За словами авторів відео, новенька вантажівка 2019 року випуску зламалась, тому загарбники тягнули її танком. Наші захисники заявили, що відремонтують її і відправлять до ЗСУ.
Де саме вдалося захопити цінний трофей, не уточнюється.
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