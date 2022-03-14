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Українські захисники захопили в окупантів новеньку польову кухню (відео)

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Українські захисники захопили в окупантів новеньку польову кухню (відео)

armyinform.com.ua

Тепер польова кухня ворога годуватиме українських бійців.

Українські захисники захопили в окупантів як трофей новеньку польову кухню на базі вантажівки "КАМАЗ".

Про це інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"У трофейній скарбничці ЗС України поповнення! Цього разу — новенька мордорська польова кухня! Тепер вона годуватиме українських захисників", — йдеться в повідомленні.

За словами авторів відео, новенька вантажівка 2019 року випуску зламалась, тому загарбники тягнули її танком. Наші захисники заявили, що відремонтують її і відправлять до ЗСУ.

Де саме вдалося захопити цінний трофей, не уточнюється.

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© ТСН.ua
ТСН.ua

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