Українські захисники збили крилату ракету із автомата та кулемета: як їм це вдалось

Військові Національної гвардії 5 грудня збили російську крилату ракету Х-101 за допомогою стрілецької зброї.

Про це повідомили в Національній гвардії України.

Як зазначається, російська ракета летіла на низькій висоті, а тому українські захисники із крупнокаліберних кулеметів та автоматів відкрили по ній вогонь. Нашим воїнам вдалось збити ракету.

Фото: Національна гвардія України

"Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе. У поєднанні із ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян", - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна гвардія України

Фото: Національна гвардія України

Масований ракетний обстріл України 5 грудня

Росія 5 грудня знову повторила масований ракетний обстріл України. Окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 60 вдалось збити.

В "Укренерго" повідомили, що ціллю ракетних ударів була енергетична інфраструктура України. Найкритичніших ушкоджень зазнали енергетичні об'єкти в Одеській та Київській областях. Наразі енергетики працюють, щоб усунути проблеми.

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