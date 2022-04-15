Українські захисники збили російський бойовий вертоліт та відправили екіпаж на "концерт Кобзона": фото

Ворожий вертоліт хотів атакувати позиції захисників.
Українські захисники в одній із областей, де тривають активні бойові дії, збили російський вертоліт Ка-52 та відправили на "концерт Кобзона" його екіпаж.
Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр.
"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйону 93 бригади Холодний Яр. В його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшим підсмаженням російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт Кобзона", - йдеться у повідомленні українських захисників.
Нагадаємо, Російська Федерація програла битву за місто Харків, яку розпочала у війні проти України 24 лютого.
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