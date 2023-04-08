Українські захисники збили ворожий розвідувальний БпЛА на південному напрямку

Українські захисники на південному напрямку збили безпілотник-розвідник типу "Мерлін". Також авіацією ЗСУ здійснила два удари по зосередженню ворожих сил та засобів, внаслідок чого ліквідовані дев'ять окупантів, крупнокаліберна артустановка, чотири одиниці автотехніки і

три спостережні пункти.

Про це інформуєє речник ОК "південь" Владислав Назаров.

"У Чорному морі ворог змінив надводний ракетоносій на підводний, тим самим вдвічі зменшивши потенційний залп "Калібрів", наразі їх чотири.

Все корабельне угруповання з десяти одиниць маневрує в ракетобезпечному для себе районі – між південно-східним узбережжям Криму та Новоросійськом", - йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжують обстріли цивільного населення, застосовуючи терористичну тактику в вигляді атак приватних територій, медичних працівників біля спеціавтівок, лікарень та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Загарбники застосовують артилерію, керовані авіаційні бомби та дрони з розривними гранатами, які свідомо спрямовує саме на скупчення людей. На південному напрямку двоє медичних працівників, які поспішали на допомогу пораненим, тяжко поранені.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом у Бориспільському районі виявили залишки ворожого безпілотника.

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