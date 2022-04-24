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Українські захисники знищили найбільш важливу частину армії РФ на 90% - розслідувач Христо Грозєв

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Українські захисники знищили найбільш важливу частину армії РФ на 90% - розслідувач Христо Грозєв

Росія втратила найякіснішу та найбільш важливу частину армії ще на початку війни. Йдеться про десантників.

Журналіст-розслідувач, засновник Ballingcat Христо Грозєв розповів, що на початку першої стадії Збройні сили України знищили 90% найкращих десантників російської армії.

Про це болгарський журналіст-розслідувач повідомив у спільному телемарафоні у неділю, 24 квітня.

"У першій частині війни в Україні Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це найякісніша і найважливіша істотна частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об'єкти та столицю просто не можна. Потім була втрачена друга частина великого ешелону – найманці – люди, які не тільки навчання проходили, а брали участь у реальній війні. Десь 4 тис. втрачено", – розповів Грозєв.

Нагадаємо, за даними журналіста-розслідувача, у Росії залишилося лише 30% високоточних ракет порівняно з періодом до 24 лютого.

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