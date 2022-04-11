Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські захисники знищили два танки окупантів та підбили кілька машин: відео

Дата публікації
Перегляди
4456
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські захисники знищили два танки окупантів та підбили кілька машин: відео

Сміливі захисники продовжують знищувати техніку російських вбивць.

Українські захисники знищили два танки окупантів та підбили кілька машин із колони російських вбивць. 

Про це повідомили у фонді "Повернись живим". 

"Цього разу горіти на полі бою лишилося щонайменше 2 танки рашистів, ще кілька машин були підбиті. Така доля чекає кожного окупанта! Слава українським воїнам! Слава Україні!", - наголосили у фонді. 

Нагадаємо, російські окупанти називають себе "полком із смертників" та відмовляються йти у наступ. Щоб переконати загарбників, до них привозили навіть священника, але у того нічого не вийшло.

Читайте також:

Росія хоче закінчити війну

Росія хоче закінчити війну
Наступна публікація