Українські захисники знищили два танки окупантів та підбили кілька машин: відео

Українські захисники знищили два танки окупантів та підбили кілька машин: відео

Сміливі захисники продовжують знищувати техніку російських вбивць.

Українські захисники знищили два танки окупантів та підбили кілька машин із колони російських вбивць.

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Про це повідомили у фонді "Повернись живим".

"Цього разу горіти на полі бою лишилося щонайменше 2 танки рашистів, ще кілька машин були підбиті. Така доля чекає кожного окупанта! Слава українським воїнам! Слава Україні!", - наголосили у фонді.

Наші захисники й захисниці з К2 54 ОМБр вже вкотре тішать команду Фонду й всіх українців цими відео.



Цього разу горіти на полі бою лишилося щонайменше 2 танки рашистів, ще кілька машин були підбиті.



Така доля чекає кожного окупанта!

Слава українським воїнам!

Слава Україні! pic.twitter.com/vFAy9rH6S2 — Повернись живим (@BackAndAlive) April 11, 2022

Нагадаємо, російські окупанти називають себе "полком із смертників" та відмовляються йти у наступ. Щоб переконати загарбників, до них привозили навіть священника, але у того нічого не вийшло.

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