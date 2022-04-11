Українські захисники знищили два танки окупантів та підбили кілька машин: відео

Сміливі захисники продовжують знищувати техніку російських вбивць.
Українські захисники знищили два танки окупантів та підбили кілька машин із колони російських вбивць.
Про це повідомили у фонді "Повернись живим".
"Цього разу горіти на полі бою лишилося щонайменше 2 танки рашистів, ще кілька машин були підбиті. Така доля чекає кожного окупанта! Слава українським воїнам! Слава Україні!", - наголосили у фонді.
Наші захисники й захисниці з К2 54 ОМБр вже вкотре тішать команду Фонду й всіх українців цими відео.— Повернись живим (@BackAndAlive) April 11, 2022
Цього разу горіти на полі бою лишилося щонайменше 2 танки рашистів, ще кілька машин були підбиті.
Така доля чекає кожного окупанта!
Слава українським воїнам!
Слава Україні! pic.twitter.com/vFAy9rH6S2
Нагадаємо, російські окупанти називають себе "полком із смертників" та відмовляються йти у наступ. Щоб переконати загарбників, до них привозили навіть священника, але у того нічого не вийшло.
Читайте також:
- Зеленський заявив про десятки тисяч загиблих у Маріуполі
- Війна Росії проти України: день 47, текстовий онлайн усіх подій
- Зеленський: "Наступні плани Росії – знищення інших держав"