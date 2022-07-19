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Українські захисники знищили групу окупантів під Слов'янськом (відео)

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Українські захисники знищили групу окупантів під Слов'янськом (відео)

Фото: Associated Press

Бійці окремого загону спецпризначення Нацгвардії разом з десантниками знищили групу російських окупантів поблизу Слов'янська на Донеччині.

Точну дату українські захисники не повідомили.

Відео з місця події оприлюднили на сторінці Національної гвардії України.

"Знищено групу солдат РФ воїнами 81-ї десантно-штурмової бригади та ОЗСП "Омега" Національної гвардії України під Слов'янськом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові за допомогою самохідної артилерійської установки "Піон" знищили російську самохідну гаубицю 2С19М1 "МСТА-С".

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