Українські захисники знищили на Сєвєродонецькому напрямку три ворожі “Гради”

Українські захисники знищили на Сєвєродонецькому напрямку три ворожі “Гради”

Українські захисники знищили на Сєвєродонецькому напрямку три ворожі “Гради”.

Їх росіяни застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів.

Про це повідомили в пресслубі МВС України.

Як стало відомо, “Гради” українські бійці вийвили під час розвідки в тилу противника.

“Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України. Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ”, - розказав начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий.

Накривши вогнем, захисники України знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО. Ще одну установку внаслідок обстрілу було пошкоджено.

Нагадаємо, що на Закарпатті затримали 14 ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон.

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