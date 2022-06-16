Українські захисники знищили на Сєвєродонецькому напрямку три ворожі “Гради”.
Їх росіяни застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів.
Про це повідомили в пресслубі МВС України.
Як стало відомо, “Гради” українські бійці вийвили під час розвідки в тилу противника.
“Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України. Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ”, - розказав начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий.
Накривши вогнем, захисники України знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО. Ще одну установку внаслідок обстрілу було пошкоджено.
Нагадаємо, що на Закарпатті затримали 14 ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон.
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