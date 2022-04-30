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Українські захисники знищили пункт управління окупантів поблизу Ізюма (відео)

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Українські захисники знищили пункт управління окупантів поблизу Ізюма (відео)

Національна гвардія України

Українські захисники виявили і знищили ворожий пункт управління, техніку та особовий склад на Ізюмському напрямку.

Спецпризначенці Національної гвардія України разом з бійцями Збройні Сил знищили понад 30 одиниць техніки, більшість з якої —  танки, а також бронетранспортери та бойові машини десанту.

Про це повідомляє Нацгвардія у своєму Фейсбуці.

Зазначається, що українські військові під час розвідки на одному з Ізюмських напрямків виявили багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу окупантів.

"Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії. Аби ворог підсмажився ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем", — повідомили військові.

Нагадаємо, упродовж п'ятниці, 29 квітня, Повітряні сили та протиповітряна оборона Сухопутних військ ЗСУ знищили 10 повітряних цілей ворога.

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