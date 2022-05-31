Українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі: СБУ перехопила розмову 

Українські захисники знищили великий підрозділ ПВК "Вагнер" на Донбасі.

Служба безпеки України перехопили розмову окупанті країни-агресорки Росії. Вона свідчить про те, що після ліквідації ЗСУ елітної частини "рядові" російські окупанти тепер бояться воювати.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Туди, де рубіж треба взяти, туди ПВКівців он скільки загнали ... А толку них я немає від цих ПВКівців! Там вони, всі полягли, ці ПВКівців. Це, бл*, спецназ, нах*й!" Підготовлений, еб*ий у рот! Вони всі полягли. Ну не всі, там залишки якісь беспотові залишилися", - розповідає окупант дружині.

"Пішли вони нах*й зі своєю армією", - радить йому жінка.

Своєю чергою, СБУ теж дала пораду окупантам, як піти з армії: зателефонувати на гарячу телефонну лінію та здатися в полон. "Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів", - додають вони.

Як повідомлялося, у так званих "Луганській та Донецькій народних республіках" військовозобов'язані чоловіки переховуються від примусової мобілізації. Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун каже, що полонені з "ЛДНР" називають ці міста "жіночі народні республіки". У псевдореспубліках практично не лишилося чоловіків.

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