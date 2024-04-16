Українські захисники знищили всі БПЛА, які росіяни випустили по Україні вночі: подробиці

Українські захисники знищили усі ворожі безпілотники, які вночі проти 16 квітня атакували Україну.

У ніч на 16 квітня 2024 року росіяни випустили по Україні 9 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим). Усіх збили українські захисники.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Усі дев’ять "шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

За інформацією Сил оборони півдня, ворожі безпілотники були спрямовані по південних регіонах України. Однак їх вдалося ліквідувати, минулося без влучань та пошкоджень.

"Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин. В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 4 баражуючих снарядах: 2 збито на Херсонщині та по 1 - на Миколаївщині й Дніпропетровщині, решту баражуючих снарядів наздогнали і ліквідували наші колеги. Влучань недопущено", - повідомили в Силах оборони півдня.

Нагадаємо, перед тим, вночі проти 16 квітня 2024 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході.

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