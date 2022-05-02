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Українські захисники знищили за добу 10 безпілотників ворога

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Українські захисники знищили за добу 10 безпілотників ворога

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти все рідше використовують в українському повітряному просторі вертольоти, а літаки російських військових уникають ближніх боїв. Утім, захисникам України вдалося ліквідувати 10 безпілотників.

Ворог використовує безпілотники "Орлан-10", які здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Не варто применшувати роль цього комплексу у війні. "Орлан-10" може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказання, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безпілотники "Орлан-10" - це непроста ціль, адже вона малопомітна. Утім, українські захисники щодня їх успішно ліквідують. Вартість одного такого безпілотника становить 80-120 тис. доларів.

Нагадаємо, у Запорізькій області українські захисники ліквідували півсотні окупантів та майже сотню відправили у шпиталь. Військовослужбовці Сил оборони Запорізької області продовжують давати відсіч та стримувати російську агресію.

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