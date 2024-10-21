Українські захисники знищили ЗРК "Бук-М3" росіян: Генштаб підтвердив втрати окупантів

Вартість знищеного комплексу ППО становить від 40 до 50 млн доларів США.

У ніч проти понеділка, 21 жовтня, бійці Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російський комплекс ППО середньої дальності. ЗРК "Бук-М3" використовувався для збиття українських повітряних цілей та обстрілу наземних позицій Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в межах виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3"", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що знищений "Бук" був розташований на відстані майже 60 км від лінії бойового зіткнення. Вартість такого комплексу, залежно від модифікації, становить 40–50 млн доларів США. На якому напрямку був знищений комплекс ППО у Генштабі не повідомили.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати окупантів на полі бою. Загальні бойові втрати росіян на 21 жовтня перевищили 680 тисяч осіб.

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