Українські захисники зупинили шість штурмових спроб росіян - Гайдай

Армія країни-агресорки Росії досі не може вийти на адмінкордони Луганщини, хоч їхні пропагандисти вже давно повідомляли про це.

Протягом минулої доби Збройні сили України зупинили шість штурмових спроб росіян. Окупанти намагаються прорвати оборону на різних ділянках фронту, але це не вдається.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Українські військові завдають противнику втрат на всіх напрямках, де точаться активні бойові дії", - зауважив керівник області.

За його словами, росіяни вкотре вдалися до ракетного терору. Вони двічі обстріляли населені пункти Луганщини. Крім того, здійснювали артилерійські та мінометні обстріли, а також задіювали безпілотники.

"ЗСУ зупинили штурмові намір росіян на шістьох ділянках. Окупанти вимушені були відійти, зокрема, в районі Верхньокам’янського", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, якби Україна отримала західну зброю на тиждень-два раніше, то теоретично можна було б уникнути окупації Луганщини. ЗСУ навіть могли б відбити навіть Сєвєродонецьк, вважає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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